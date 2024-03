Europee: al via oggi il congresso del Ppe, Tajani guida la delegazione di Forza Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del Congresso si concentreranno sui preparativi e sulla strategia da seguire per le elezioni del Parlamento europeo del 6-9 giugno, compresa l'adozione di un Manifesto elettorale. Altro passaggio fondamentale, inoltre, la prevista elezione di Ursula von der Leyen a candidato leader del Ppe, presupposto per una riconferma alla guida della commissione europea per il prossimo quinquennio. Il voto per la ricandidatura di von der Leyen è previsto nella giornata di domani. "Il congresso sarà un momento importantissimo per la nostra famiglia popolare europea”, ha dichiarato Tajani. “Sarà l'occasione per discutere tutti insieme di programmi e iniziative per il futuro dell'Unione. La nostra volontà, inoltre, è quella di sostenere Ursula von der Leyen, che si è dimostrata sempre molto attenta alle esigenze del nostro Paese", ha aggiunto il segretario nazionale di FI. (Res)