Sardegna: terrorismo internazionale, due siriani arrestati a Olbia dalla Polizia di Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle indagini della Digos di Sassari, dirette dai sostituti procuratori della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Cagliari, oltre all'attività di finanziamento alle milizie combattenti rivoluzionarie siriane erano emersi diversi video di giuramenti, di esercitazioni militari, di esaltazioni di vittorie, di scene dì guerra con esplosioni di armi, il cui filo comune era la celebrazione delle forze rivoluzionarie che combattono, con violenza, il governo siriano. Gli arrestati sono stati entrambi condannati ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, ed in virtù del periodo di carcerazione "presofferto" in stato di custodia cautelare in carcere, sconteranno circa 1 anno e sei mesi di reclusione, presso la casa Circondariale di Bancali, dove sono stati rinchiusi. (Rsc)