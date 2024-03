Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Convegno "Intelligenza Artificiale: nuove sfide e opportunità", con il patrocinio della Città metropolitana di Roma, organizzato dalla consigliera regionale Pd del Lazio Eleonora Mattia, membro della IX Commissione Lavoro alla Pisana. Interverranno: Pierluigi Sanna, Vicesindaco di Roma Città Metropolitana, per i saluti istituzionali; Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio e prima firmataria della pl regionale sull'IA; Giustino Trincia, Direttore della Caritas Diocesana di Roma; Ivana Bartoletti, esperta di privacy, etica e governance nel campo dell'IA e delle nuove tecnologie; Francesco Crespi, Direttore Ricerche del Centro di Economia Digitale (Ced); Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale e Innovazione Tecnologica; Mario Ciarla, capogruppo Pd in Regione Lazio; conclude i lavori Anna Ascani, vice presidente della Camera dei deputati. Modera: Valentina Lo Russo, giornalista.Roma, Sala Consiliare di Palazzo Valentini, via 4 novembre 119/A (ore 18)- A 100 anni dalla fondazione dello storico quotidiano L'Unità, siamo lieti di invitarvi all'evento "Cent'anni del giornale L'Unità".Roma, Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo (ore 20) (Rer)