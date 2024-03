Indonesia: partito di governo sollecita indagine sulle elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prabowo Subianto è stato insignito il 28 febbraio del rango onorario di generale a quattro stelle dal presidente uscente Joko Widodo. L'iniziativa ha alimentato immediate polemiche nel Paese: sia per le accuse circolanti già da mesi, secondo cui Widodo avrebbe esercitato influenze indebite sul processo elettorale per favorire Prabowo, sia perché quest'ultimo si è congedato dalle forze armate ben 26 anni fa, e non è dunque chiara la ragione del conferimento di una nuova carica militare. Esperti consultati dalla stampa indonesiana definiscono il conferimento del rango militare a Prabowo "sorprendente" e "ingiustificato". Widodo ha prontamente replicato alle critiche, negando che quella andata in scena ieri sia stata una forma di transazione politica: "Se lo fosse stata, avrei conferito la carica prima dell'elezione. (...) Si tratta di supposizioni errate". Il presidente uscente ha dichiarato di aver voluto conferire il rango militare onorifico a Prabowo "come segno di apprezzamento per il suo servizio ai cittadini, alla nazione e allo Stato", dopo aver ricevuto una raccomandazione in tal senso dal capo delle forze armate indonesiane, generale Agus Subiyanto. (segue) (Fim)