Cina: produzione cerealicola ha superato 690 milioni di tonnellate nel 2023

- La produzione di cereali in Cina ha raggiunto 695,4 milioni di tonnellate lo scorso anno. Lo ha riferito ieri il ministro dell’Agricoltura e degli affari rurali, Tang Renjian, precisando che il Paese asiatico ha registrato un raccolto superiore alle 650 milioni di tonnellate per il nono anno consecutivo. L’aumento della produzione rientra negli sforzi profusi dal governo per alleviare la povertà. L’anno scorso, il reddito disponibile pro capite degli agricoltori di 832 contee ha raggiunto circa 2.308 dollari, con un aumento medio di circa 167 dollari negli ultimi tre anni. (Cip)