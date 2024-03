Usa: Super martedì, Schiff e Garvey al ballottaggio in California per un seggio al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Adam Schiff ha vinto le primarie del Partito democratico per un seggio della California al Senato federale Usa. Lo riferisce sulla base delle proiezioni l'emittente televisiva "Nbc News", ricordando che le primarie sono valide sia per la rimanente durata dell'attuale mandato, sia per il prossimo mandato di sei anni che inizierà nel 2025. Schiff si è aggiudicato il 36,9 per cento delle preferenze, mentre il candidato repubblicano Steve Garvey ha ottenuto il 29,3 per cento dei consensi. I due candidati si affronteranno al ballottaggio a novembre, sia per le elezioni che assegneranno il seggio lasciato vacante da Dianne Feinstein sino al termine dell'attuale legislatura, sia per il nuovo mandato di sei anni che avrà inizio nel 2025. (Was)