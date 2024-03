Ucraina: attacchi notturni russi colpiscono Sumy, Odessa e le regioni di Kiev e Khmelnytskyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte le Forze armate russe hanno attaccato le città ucraine di Sumy e Odessa, oltre che le regioni di Kiev e Khmelnytskyi, con droni kamikaze di produzione iraniana. Secondo quanto riferiscono le autorità locali delle tre città, la situazione peggiore dovrebbe essere quella registrata a Sumy, dove tre droni hanno colpito diverse aree della città. "Tutti i servizi di emergenza e di salvataggio stanno lavorando sul posto. Alle persone ferite viene fornita l'assistenza medica necessaria. Le conseguenze degli attacchi aerei sono in fase di chiarimento", si legge nel messaggio su Telegram dell'amministrazione comunale di Sumy. A Odessa, come riferisce il portale web locale "Dumska", in seguito alle esplosioni si sono verificati problemi con l'approvvigionamento energetico in alcune zone della città. L'abbattimento dei droni ha causato delle deflagrazioni anche nelle regioni di Kiev e Khmelnytskyi dove, tuttavia, al momento non sono stati segnalati danni di rilievo. (Kiu)