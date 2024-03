Corea del Nord: inviata Usa, "passi intermedi" necessari per giungere alla denuclearizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inviata degli Stati Uniti per il nucleare nordcoreano, Jung Pak, ha dichiarato che l'obiettivo della denuclearizzazione della Penisola coreana richiede "passi intermedi", e che convincere la Corea del Nord a rinunciare a un arsenale atomico non è un obiettivo conseguibile "nell'arco di una notte". La funzionaria ha ribadito che Washington ritiene la denuclearizzazione della Corea del Nord un obiettivo "chiaro". Le parole della funzionaria fanno eco a quelle pronunciate lunedì da Mira Rapp-Hooper, direttrice per l'Asia orientale e l'Oceania del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. Analisti citati dalla stampa Usa ipotizzano che il riferimento a "passi intermedi" suggerisca maggior flessibilità da parte di Washington per tentare di rilanciare il confronto diplomatico con Pyongyang. (segue) (Was)