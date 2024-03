Corea del Nord: inviata Usa, "passi intermedi" necessari per giungere alla denuclearizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord avrebbe già fornito alla Russia 6.700 container di proiettili d'artiglieria nell'arco degli ultimi sei mesi. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa alla fine del mese scorso il ministro della Difesa nazionale della Corea del Sud, Shin Wok-sin, secondo cui in cambio Pyongyang avrebbe ricevuto circa 10mila container di generi alimentari e di prima necessità nell'arco dello stesso periodo. Secondo il ministro sudcoreano, gli stabilimenti nordcoreani per la produzione di armamenti stanno operando a pieno regime per assicurare la prosecuzione delle forniture alla Russia: "Da agosto dello scorso anno, più di 6.700 container sono stati inviati alla Russia. Anche se non possiamo contare quanti proiettili d'artiglieria contenessero, una stima approssimativa è di circa tre milioni di proiettili, se si tratta di munizioni da 152 millimetri", ha spiegato il ministro. Oltre a generi alimentari e di prima necessità, la Russia avrebbe fornito alla Corea del Nord anche macchinari e materiale per la produzione di munizioni da rinviare poi in Russia. (segue) (Was)