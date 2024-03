Corea del Nord: inviata Usa, "passi intermedi" necessari per giungere alla denuclearizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha regalato al leader della Corea del Nord Kim Jong-un un'auto di lusso di fabbricazione russa da utilizzare personalmente. Lo ha riferito la scorsa settimana l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), in un ulteriore segnale dei legami sempre più stretti tra i due Paesi e i rispettivi leader. Stando a "Kcna", il dono è stato preso in consegna domenica 18 febbraio in un luogo imprecisato dalla sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, e dal segretario del Comitato centrale del Partito del lavoro nordcoreano, Park Jong-chon. (segue) (Was)