Russia: esplosione in una centrale termoelettrica, almeno dieci i feriti

- Almeno dieci persone sono rimaste ferite nella Repubblica russa di Tuva, in Russia, a causa di un'esplosione avvenuta nella centrale termoelettrica di Shagonarskaya. Lo riportano diversi canali Telegram locale, secondo cui il governatore della regione, Vladyslav Khovalig, ha dichiarato che le cause dell'incidente avvenuto nella centrale termoelettrica sono attualmente in fase di accertamento. Al momento non risultano vittime mentre i feriti sono stati ricoverati in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto e, attorno alla struttura, è stato formato un cordone di sicurezza. "Stiamo creando un quartier generale operativo. Comprenderà la leadership al livello regionale del ministero delle Situazioni di emergenza, del ministero dell'Interno, della Guardia nazionale russa, del ministero della Sanità, del ministero dell'Edilizia abitativa e dello sviluppo urbano, del ministero del carburante e dell'Energia, i servizi di emergenza e i servizi di emergenza. Stiamo mobilitando le squadre di emergenza per affrontare le conseguenze", ha aggiunto. (Rum)