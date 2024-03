Thailandia: Banca mondiale promuove politica della banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi di riferimento stabiliti dalla banca centrale della Thailandia sono "appropriati" e la sua politica è "neutrale". Lo ha affermato l'economista senior per la Thailandia della Banca mondiale, Kiatipong Ariyapruchya, nel corso di un evento tenuto oggi a Bangkok, commentando il braccio di ferro tra la banca centrale e il governo, che sollecita un abbassamento dei tassi di riferimento per sostenere il rilancio della crescita economica. Il funzionario della banca centrale ha dichiarato in proposito che le divergenze di opinioni tra governi e banche centrali sono "comuni". (segue) (Fim)