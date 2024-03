Thailandia: Banca mondiale promuove politica della banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Thailandia versa in una "situazione critica" e necessita di misure di stimolo tese a contenere il debito delle famiglie, rafforzare ulteriormente il settore turistico e attrarre investimenti esteri. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi Prommin Lertsuridej, capo del personale del primo ministro Srettha Thavisin. "I dati mostrano che non siamo in buone condizioni", ha dichiarato il funzionario. Il governo del primo ministro Srettha Thavisi sta cercando di rilanciare l'economia e di fare del paese un centro regionale per settori come la mobilità elettrica, l'aviazione, la finanza e l'economia digitale, oltre al turismo e al benessere. "Stiamo facendo tutto il possibile", ha commentato Prominn, riferendosi a misure come l'esenzione dai visti per i visitatori da Paesi come la Cina e le politiche di contenimento del debito delle famiglie, che ammonta al 91 per cento del Pil nazionale. (segue) (Fim)