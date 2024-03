Thailandia: Banca mondiale promuove politica della banca centrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane il primo ministro della Thailandia ha più volte affermato che continuerà a sollecitare la banca centrale a tagliare i tassi di riferimento, e ha annunciato di voler incontrare nuovamente il governatore della banca per discutere la questione. Secondo Srettha, ci sono i margini per una riduzione del tasso di riferimento, che attualmente è al 2,5 per cento, i massimi da 10 anni per il Paese dell'Asia sud-orientale, e che secondo il capo del governo sta danneggiando i consumatori e rischia di aumentare ulteriormente l'elevato livello di indebitamento delle famiglie. "Con il 2,5 per cento, c'è margine a sufficienza per qualsiasi crisi", ha sostenuto il premier, secondo cui un taglio di 25 punti base (lo 0,25 per cento) non sarebbe un problema per la banca centrale. (segue) (Fim)