Thailandia: Banca mondiale promuove politica della banca centrale (4)

- Srettha ha chiesto alla banca centrale di tagliare i tassi prima dell'incontro di politica monetaria in programma il 10 aprile, sostenendo che l'economia thailandese si trovi in una "congiuntura critica". Il primo ministro, che ha assunto anche la delega a ministro delle Finanze, si scontra già da mesi con la Banca di Thailandia in merito alla direzione della politica monetaria nazionale. Thavisin sostiene che l'economia del Paese sia in crisi, e sottolinea che il debito delle famiglie si aggira attorno al 90 per cento del Pil. La banca centrale, però, esprime un parere differente: soltanto ieri il direttore Sethaput Suthiwartnarueput ha negato che l'economia thailandese sia in crisi, e ha assicurato che la banca centrale "non è dogmatica" nelle valutazioni riguardanti i tassi di interesse. (Fim)