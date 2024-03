Ucraina: Szijjarto, contrariamente a invio truppe, violerebbe decisioni Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo schieramento di truppe occidentali in Ucraina, al quale l'Ungheria si oppone, violerebbe il principio di unanimità della Nato. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il ​​ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. La settimana scorsa, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che i leader occidentali hanno discusso la possibilità di inviare truppe in Ucraina, e non hanno raggiunto un consenso sulla questione ma neanche escluso tale possibilità. Tuttavia, diversi Paesi occidentali si sono espressi contro la possibilità di inviare i loro militari a combattere in Ucraina. (segue) (Rum)