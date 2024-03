Ucraina: Szijjarto, contrariamente a invio truppe, violerebbe decisioni Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esiste una decisione della Nato che noi sosteniamo e questa nostra decisione comune non consente lo schieramento di truppe di terra in Ucraina", ha detto Szijjarto. Il ministro ha osservato che è rassicurante per lui vedere la stragrande maggioranza dei leader europei, compreso il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, opporsi alla prospettiva di inviare truppe occidentali in Ucraina alla luce della dichiarazione di Macron. Il dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina aumenterebbe le possibilità di innescare una terza guerra mondiale, ha aggiunto il ministro. (Rum)