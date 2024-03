Ucraina: ministro Commercio, pronti ad accettare restrizioni Ue per risolvere disputa grano con Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta ad accettare restrizioni al commercio con l'Ue per disinnescare la disputa politica sul grano in corso con la Polonia. Lo ha affermato il ministro del Commercio ucraino Taras Kachka al quotidiano britannico "Financial Times". "L'Ucraina è pronta ad accettare restrizioni al commercio con l'Ue per disinnescare l'acuta disputa politica con la Polonia", ha detto il ministro ucraino. Secondo Kachka, Kiev sostiene l'introduzione di nuove restrizioni all'importazione di prodotti agricoli ucraini, mentre ha invitato l'Ue a vietare l'import di grano russo. “Forse durante il periodo di transizione (...) questo tipo di approccio legato ai flussi commerciali tra Ucraina e Ue è ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Per quanto riguarda il grano, non è l’Ucraina a creare problemi agli agricoltori polacchi, ma la Russia", ha affermato il ministro. Kachka ha precedentemente affermato che l'Ucraina prevede di risolvere la “disputa sul grano” con la Polonia entro la fine di marzo. (segue) (Rel)