Ucraina: ministro Commercio, pronti ad accettare restrizioni Ue per risolvere disputa grano con Polonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 febbraio scorso è iniziata una protesta nazionale degli agricoltori polacchi che hanno bloccato le strade e gli ingressi ai posti di blocco al confine con l'Ucraina. Ai valichi di frontiera, ignoti hanno già rovesciato più volte grano dai camion e dai vagoni ferroviari ucraini. Le relazioni polacco-ucraine sono diventate molto più complicate a causa delle deroghe europee sul grano ucraino. Il 15 settembre 2023, la Commissione europea ha deciso di non estendere le restrizioni sull’importazione di quattro tipi di prodotti agricoli ucraini in diversi Paesi confinanti con l’Ue, ma ha obbligato Kiev a introdurre misure di controllo delle esportazioni. Successivamente le autorità di Slovacchia, Ungheria e Polonia hanno annunciato che avrebbero esteso unilateralmente il divieto. A questo proposito, l'Ucraina ha presentato una denuncia all'organizzazione mondiale del commercio. In risposta, i tre Paesi dell’Ue hanno annunciato che avrebbero boicottato le riunioni della piattaforma di coordinamento sul grano ucraino. (Rel)