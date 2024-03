Georgia: iniziate le esercitazioni internazionali Trojan Trail 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Georgia hanno preso il via le esercitazioni militari internazionali Trojan Trail-2024. Nelle prossime due settimane, le forze armate della Georgia, degli Stati Uniti, dei Paesi membri della Nato e di altri Stati partner lavoreranno per sviluppare la capacità di cooperazione a livello militare. "La Georgia, prendendo parte alle esercitazioni per la terza volta, rafforzerà ulteriormente le sue capacità di difesa e l'interoperabilità operativa con i Paesi membri della Nato", ha riferito l'ambasciata degli Stati Uniti a Tbilisi in una nota, aggiungendo: "Le esercitazioni sono gestite dal Comando statunitense per le operazioni speciali europee". L'attività di formazione si svolge contemporaneamente in Grecia, Romania e Georgia. Oltre ai militari georgiani e statunitensi, partecipano alle manovre unità di Regno Unito, Spagna, Polonia e Romania. Alle esercitazioni parteciperanno anche riservisti del ministero della Difesa della Georgia e volontari. Durante l'esercitazione, i militari svolgeranno compiti a terra e in mare nella Georgia orientale e occidentale. Come riportato dall'ufficio stampa del ministero della Difesa della Georgia, lo scopo delle Trojan Trail è favorire lo scambio di esperienze tra i Paesi partecipanti e aumentare il livello di prontezza al combattimento. (Rum)