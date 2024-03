Russia: governatore di Voronezh, abbattuto un drone ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea hanno distrutto un drone ucraino nei cieli della città di Voronezh. Lo ha detto il governatore dell'omonima regione russa Aleksander Gusev che ha invitato i civili a restare in allerta in quanto permane il rischio di nuovi attacchi. "Cari abitanti di Voronezh, nei cielo sopra la città, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno rilevato ed eliminato un drone ucraino. Le conseguenze sul terreno sono in fase di chiarimento. Attenzione! Resta il pericolo di un attacco da parte di velivoli senza pilota", si legge nel messaggio sul canale Telegram del governatore della regione di Voronezh. (Rum)