Usa: Super martedì, Trump vince le primarie del Partito repubblicano in Colorado

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto le primarie del Partito repubblicano in Colorado, uno dei 16 Stati Usa che hanno organizzato le primarie di partito durante il "Super martedì" di ieri. Con circa il 70 per cento dei voti già conteggiati, Trump si è aggiudicato quasi il 63 per cento dei consensi, contro il 33,8 per cento della sua avversaria, l'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley. Il Colorado aveva escluso Trump dalle primarie appellandosi al 14mo emendamento della Costituzione Usa, e accusando l'ex presidente di insurrezione per l'assalto al Congresso dei suoi sostenitori il 6 gennaio 2021. Soltanto lunedì la Corte Suprema ha decretato l'incostituzionalità di tale provvedimento, riammettendo Trump alle primarie del Partito repubblicano in quello Stato. (Was)