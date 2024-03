Usa: Super martedì, Biden ah sconfitto l'avversario Dean Phillips in Minnesota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha vinto le primarie del Partito democratico in Minnesota, uno dei 16 Stati Usa che hanno organizzato le primarie di partito durante il "Super martedì" di ieri. Il Minnesota era l'unico Stato che avrebbe potuto riservare sorprese sul fronte democratico, dal momento che il solo sfidante di BIden - il poco conosciuto depurato Dean Phillips - è originario proprio di questo Stato. Ciononostante, Biden ha raccolto secondo i dati provvisori oltre il 72 per cento dei consensi, mentre Phillips si è fermato a circa il 9 per cento, superato anche dall'opzione di proteste "Uncommitted", scelta dal 15 per cento dei partecipanti alle primarie democratiche in quello Stato. (segue) (Was)