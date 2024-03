Usa: Super martedì, Biden ah sconfitto l'avversario Dean Phillips in Minnesota (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte Phillips ha già riconosciuto la dura sconfitta subita negli Stati Usa che hanno organizzato le primarie di partito ieri. Commentando i dati provvisori diffusi dai media statunitensi dopo la chiusura delle urne nella maggior parte degli Stati, Phillips si è sfogato su Twitter: "Congratulazione a Joe Biden, all'opzione 'uncommitted', a Marianne Williamson e a Nikki Haley (candidata alle primarie del Partito repubblicano) per aver dimostrato maggiore attrattiva nei confronti dell'elettorato democratico rispetto al sottoscritto". Phillips aveva già dichiarato prima del Super martedì che in caso di sconfitta si sarebbe fatto indietro e avrebbe appoggiato la candidatura di Biden. (Was)