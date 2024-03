Usa: Super martedì, Biden sconfitto da Jason Palmer nelle Samoa americane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jason Palmer, un imprenditore originario di Baltimora, ha sconfitto Joe Biden al caucus del Partito democratico che si è tenuto ieri nel territorio delle Samoa americane. Lo riferiscono i media statunitensi, sottolineando che appena 91 persone si sono presentate al voto, 51 elle quali hanno espresso il loro sostegno a Palmer. L'esito del caucus nelle Samoa rappresenta la prima e per ora l'unica sconfitta subita da Biden dall'inizio della stagione delle primarie di partito in vista delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il prossimo novembre. (Was)