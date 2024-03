Usa: Super martedì, Biden rivendica lavoro alla Casa Bianca e attacca Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è tornato a rivendicate il lavoro compiuto dalla sua amministrazione, e ha rivolto un nuovo attacco al suo principale avversario repubblicano, l'ex presidente Donald Trump, commentando l'esito delle primarie che si sono tenute ieri in 16 Stati Usa. Un secondo mandato presidenziale di Trump alla Casa Bianca significherebbe un ritorno al "caos, alla divisione e all'oscurità", afferma una dichiarazione scritta diffusa nella notte dal presidente. "Quattro anni fa, mi sono candidato a causa della minaccia esistenziale che Donald Trump rappresentava per l'America in cui tutti crediamo", afferma la nota, che menziona i progressi conseguiti dall'amministrazione presidenziale in carica in materia di occupazione, inflazione, prezzi dei farmaci e controllo delle armi. "(Trump) è mosso dalla rancore e dall'inganno, concentrato sulla vendetta e la ritorsione, e non sul popolo americano", ha accusato Biden. (Was)