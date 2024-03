Usa: Super martedì, Trump sconfitto da Haley nello Stato del Vermont

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato sconfitto dall'ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite nelle del Partito repubblicano che si sono tenute ieri nel Vermont, uno dei 16 Stati protagonisti del Super martedì. A spoglio ormai ultimato, Haley si è imposta su Trump con uno scarto di circa 4 punti percentuali, aggiudicandosi il 50 per cento dei consensi contro il 46,1 per cento dell'ex presidente. Per Haley, si tratta del successo più importante dall'inizio della stagione delle primarie di partito: l'ex ambasciatrice ha rimediato sinora soltanto un'altra vittoria, nel Distretto di Columbia, e già da settimane si discute dell'opportunità per l'ex ambasciatrice di proseguire la sua campagna. Non è chiaro se l'inatteso successo in Vermont spingerà Haley a rinviare ulteriormente il ritiro, né se quest'ultima intenda o meno sostenere la nomina dell'ex presidente a candidato del Partito repubblicano, come si era impegnata a fare in caso di vittoria di Trump all'inizio della campagna per le primarie. (Was)