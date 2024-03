Usa: Super martedì, Trump rivendica la vittoria ma riconosce le divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rivolto agli elettori repubblicani da Palm Beach, in Florida, dopo che l'emittente televisiva "Cnn" ha proiettato una sua vittoria alle primarie in almeno 11 dei 16 Stati protagonisti del Super martedì: Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Minnesota, Massachusetts, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virginia. "Il nostro Paese è molto diviso", ha detto Trump, promettendo di lavorare per riunire la nazione in caso di vittoria alle elezioni presidenziali di novembre. "Abbiamo un grande Partito repubblicano con molte persone di talento. Vogliamo essere uniti, e accadrà molto presto", ha dichiarato l'ex presidente, che più che alle divisioni del Paese è parso riferirsi proprio a quelle interne al Partito repubblicano: l'avversaria di Trump alle primarie, Nikki Haley, pur se largamente sconfitta, ha comunque raccolto consensi compresi tra il 20 e il 30 per cento negli Stati che hanno preso parte al Super martedì, e si è pure aggiudicata una vittoria di misura su Trump nel Vermont. Nei giorni scorsi, l'ex ambasciatrice all'Onu ha ventilato la possibilità di non appoggiare la candidatura di Trump alla Casa Bianca nemmeno dopo la sua nomina ufficiale da parte del partito. (Was)