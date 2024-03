Mar Cinese Meridionale: Guardia costiera cinese usa cannoni ad acqua su nave filippina, 4 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quattro membri dell'equipaggio di una nave filippina sono rimasti feriti in un attacco con cannoni ad acqua sferrato dalla Guardia costiera di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Lo riporta "Radio Free Asia", precisando che l'incidente è avvenuto ieri, mentre l'imbarcazione filippina Uniza May 4 stava effettuando una missione di rifornimento dell'avamposto militare a Second Thomas Shoal, una secca al centro di una lunga controversia territoriale con la Cina. Manila ha accusato la Guardia costiera cinese di avere effettuato "pericolose manovre di blocco", provocando una "collisione e lievi danni". Circa due ore dopo, due navi della Guardia costiera cinese hanno attaccato la nave filippina con cannoni ad acqua, mandandone in frantumi il parabrezza e provocando il ferimento di quattro persone a bordo. Nella stessa giornata, il governo filippino ha convocato il vice responsabile della missione cinese a Manila, Zhou Zhiyong, cui ha espresso una formale protesta per l'incidente. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, dal canto suo, ha difeso come "professionali e giustificate" le manovre della Guardia costiera cinese, denunciando violazioni delle acque territoriali.