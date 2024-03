Mar Cinese Meridionale: Guardia costiera cinese usa cannoni ad acqua su nave filippina, 4 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto ieri le Filippine hanno convocato l'ambasciatore cinese a Manila per protestare formalmente contro le ultime "azioni aggressive" della Guardia costiera cinese nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha annunciato il dipartimento degli Affari esteri filippino, dopo "l'inaccettabile" incidente denunciato ieri da Manila. Le Filippine hanno infatti accusato la Guardia costiera cinese di aver effettuato "manovre pericolose" risultate in una collisione con una imbarcazione della Guardia costiera filippina impegnata in una "missione di rifornimento" presso Second Thomas Shoal. Secondo il portavoce della Guardia costiera delle filippine, Jay Tarriela, la collisione ha causato "danni strutturali di lieve entità" al vascello filippino. "Le loro azioni sconsiderate e illegali hanno causato la collisione", ha accusato il portavoce tramite un messaggio pubblicato su X (Twitter), accompagnato da un video in cui è ripreso il momento dell'urto tra le due imbarcazioni. La Guardia costiera cinese ha affermato tramite una nota di aver assunto misure contro una imbarcazione filippina che si era "introdotta illegalmente" nelle acque rivendicate d Pechino. Secondo la nota, Manila condurrebbe "provocazioni deliberate" nei confronti della Cina, e alimenterebbe "propaganda tesa a minare la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale". (segue) (Fim)