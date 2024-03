Usa: Super martedì, Trump e Biden vincono le primarie in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump hanno vinto le primarie dei rispettivi partiti in California, uno dei 16 Stati Usa che hanno organizzato le primarie di partito durante il "Super martedì" di ieri. Lo anticipa sulla base delle proiezioni l'emittente televisiva "Cnn", anche se l'esito definitivo delle primarie nello Stato, dove si vota anche per posta, verrà formalizzato solo il 12 marzo. Le primarie in California frutteranno a Trump ben 169 delegati, che portano il totale già conquistato dal presidente a circa 880, oltre i due terzi del 1.215 necessari a ottenere la nomina a candidato del Partito repubblicano. (Was)