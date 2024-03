Usa: governatore Texas Abbott frena su possibile candidatura a vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha sminuito le voci in merito a una sua possibile candidatura a vicepresidente degli Stati Uniti a fianco dell'ex presidente Donald Trump in vista delle elezioni del prossimo novembre. "E' stato molto gentile a suggerire questa possibilità", ha detto Abbott nel corso di una intervista all'emittente "Nbc" commentando l'ipotesi che era stata pubblicamente ventilata proprio da Trump. Abbott ha evitato di sbilanciarsi, affermando che "c'è una sola cosa in cui sono profondamente impegnato, ed è governare il grande Stato del Texas. Ho già annunciato che intendo candidarmi per la rielezione (a governatore), e sono davvero concentrato su questo", ha dichiarato il repubblicano. (Was)