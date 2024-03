Usa: Nord Carolina, candidato di Trump vince primarie repubblicane per elezione del governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice governatore della Carolina del Nord, Mark Robinson, si appresta a vincere la nomination repubblicana per il rinnovo dell’incarico del governatore dello Stato, in occasione delle elezioni di novembre. Lo scrive l’emittente “Cnn” nelle sue proiezioni preliminari. Robinson, sostenuto dall’ex presidente Donald Trump, sfiderà probabilmente Josh Stein, il procuratore generale dello Stato e candidato favorito alle primarie democratiche. (Was)