- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie democratiche in Oklahoma. Stando alle proiezioni preliminari, a meno di venti minuti dalla chiusura dei seggi nello Stato, Biden ha battuto il deputato democratico Dean Phillips e la scrittrice Marianne Williamson. Con il quattro per cento dei voti già conteggiati, il presidente ha ottenuto l’81,6 per cento dei voti. (Was)