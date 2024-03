Usa: Super martedì, Biden vince le primarie democratiche in Tennessee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie democratiche in Tennessee. Stando alle proiezioni preliminari, il presidente ha ottenuto il 95 per cento dei voti, essendo il suo l’unico nome inserito nelle schede. L’opzione “uncommitted”, che gli elettori in altri Stati hanno utilizzato per protestare contro le politiche dell’amministrazione Biden relativamente alla guerra nella Striscia di Gaza, ha ottenuto solo il 4,2 per cento. (Was)