Usa: elezioni 2024, Biden punta a portare via a Trump i voti di Nikki Haley

- Lo staff della campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta monitorando attentamente le primarie repubblicane in occasione del Super martedì, mentre prosegue il conteggio dei voti in diversi Stati. Alcune fonti hanno riferito all’emittente “Cnn” che lo staff di Biden sta monitorando i dati per capire se sarà possibile sottrarre all’ex presidente Donald Trump una parte significativa dei sostenitori dell’ex ambasciatrice Nikki Haley. L’ex governatrice della Carolina del Sud sta registrando una sconfitta dietro l’altra alle primarie repubblicane, ed è riuscita finora a battere Trump solo nel distretto di Columbia. Lo staff di Biden punta a portare dalla propria parte i sostenitori della Haley che non intendono votare per Trump alle elezioni di novembre. (Was)