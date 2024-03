© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie democratiche in Maine. Stando alle proiezioni preliminari, il presidente Usa ha battuto il deputato Dean Phillips, del Minnesota, unico altro nome oltre al suo nelle schede elettorali. Con il due per cento dei voti già conteggiati, Biden ha ottenuto l’84,6 per cento dei voti, contro l’8,5 per cento di Phillips. (Was)