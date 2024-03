© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha vinto le primarie repubblicane in Alabama. Stando alle proiezioni preliminari, con il due per cento dei voti nello Stato già conteggiati, Trump ha ottenuto l’83,9 per cento dei consensi, contro il 12,5 per cento dell’ex ambasciatrice Nikki Haley. (Was)