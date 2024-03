Usa: Camera, proposta di legge per costringere la cinese ByteDance a uscire da TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di deputati bipartisan ha presentato una proposta di legge per costringere la società cinese ByteDance a cedere la sua quota di controllo nella piattaforma social TikTok, per evitare una messa al bando dell’applicazione negli Stati Uniti. Il testo è stato introdotto dai capigruppo nella commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sulla Cina, il repubblicano Mike Gallagher e il democratico Raja Krishnamoorthi. La proposta definisce ByteDance e TikTok come “applicazioni controllate da avversari stranieri”. In base al testo, la società avrebbe più di cinque mesi per uscire dalla piattaforma, che in caso contrario non sarà più distribuibile negli Stati Uniti. (Was)