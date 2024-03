Venezuela: accusata di "istigazione all'odio", DW chiede riapertura del canale televisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del canale televisivo tedesco Deutsche Welle, Peter Limbourg, ha esortato il governo del Venezuela a ristabilire il segnale via cavo spento con l'accusa di aver promosso "odio". "Lanciamo un veemente appello al governo venezuelano perché ristabilisca nel minor tempo possibile la trasmissione del canale DW TV in spagnolo", ha scritto Limbourg in una nota diffusa sulla pagina web della testata. "Aver interrotto la distribuzione della Dw è un attacco duro alla libertà delle persone in Venezuela di informarsi in maniera indipendente. Lunedì la testata tedesca diffondeva sui propri profili social un rapporto nel quale si definiva il Venezuela il secondo Paese più corrotto al mondo. Il servizio, compilato con cifre prese da Transparency international e dal portale regionale "Insight Crime", portava il ministro della Comunicazione del Venezuela, Freddy Nanez, a parlare di istigazione all'odio. (segue) (Geb)