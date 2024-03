Imprese: litio, cilena Codelco acquista la australiana Lpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società mineraria statale cilena Codelco ha comprato la società australiana Lithium power international limited (Lpi), proprietaria di un progetto sul litio nel Salar de Maricunga, nella regione di Atacama. "Il comitato di revisione degli investimenti esteri del Commonwealth ha confermato a Codelco che il governo australiano non ha obiezioni all'acquisto di Lpi e che la transazione è conforme a la Legge di acquisizioni e assorbimenti esteri di 1975", rende noto la Codelco in un comunicato. "Con questa acquisizione rispettiamo il piano di sviluppo della strategia sul litio, che ci renderà uno dei principali fornitori di minerali critici a livello mondiale", ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione della società statale, Máximo Pacheco. "La produzione responsabile di rame e litio, di cui il pianeta ha bisogno per rendere fattibile la transizione energetica, sarà il nostro principale contributo alla lotta globale contro il cambiamento climatico", ha aggiunto. Il Progetto Blanco si estende su 2.563 ettari nelle Saline di Maricunga. Si prevede che produrrà 20.000 tonnellate di carbonato di litio e 58.000 tonnellate di cloruro di potassio all'anno.(Abu)