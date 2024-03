Argentina: Milei prevede inflazione al 15 per cento su mese, presto via restrizioni al dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha assicurato che a febbraio l'inflazione crescerà del 15 per cento su mese, in calo rispetto al 20,6 di gennaio, e confermato che il governo rimuoverà "il più presto possibile" le restrizioni all'acquisto di dollari. "Quando l'inflazione ha raggiunto il 25 per cento a dicembre è stato un successo, perché i prezzi sono iniziati a scendere nella seconda settimana", ha detto Milei in un intervento discorso dinanzi agli imprenditori agricoli. Invece a febbraio "sembra che l'inflazione sarà al 15 per cento", quindi "il processo di disinflazione è forte". Per quanto riguarda le restrizioni per comprare dollari, che fissano dei limiti mensili per l'acquisto della valuta sul mercato ufficiale, Milei ha affermato che "l'idea è di eliminarlo al più presto possibile, non appena avremo finito di pulire lo squilibrio della Banca centrale". (Abu)