Haiti: aeroporti bloccati per ritorno in patria, primo ministro Henry atterra a Porto Rico

- È atterrato a Porto Rico l'aereo con il quale il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, sta cercando di rientrare in patria. Lo ha riferito Sheila Anglerò, portavoce del governo portoricano al quotidiano "El Nuevo Dia". Il primo ministro aveva lascato il Paese per partecipare al vertice della Caricom (Comunità dei Caraibi) tenutosi in Guyana, e in Kenya, per concordare con le autorità locali i dettagli della missione internazionale di sostegno alle forze di sicurezza locali. Henry, ricostruisco i media locali, era quindi arrivato in New Jersey, per poter da lì rientrare in patria. Ma la nuova fiammata di violenza registrata da sabato nella capitale Porto Principe ha portato alla chiusura dell'aeroporto internazionale Toussaint Louverture. L'apparecchio non avrebbe ricevuto neanche l'autorizzazione ad atterrare nella Repubblica Dominicana, Paese che condivide con Haiti l'isola caraibica Hispaniola. Di qui la decisione di fare, momentaneamente, scalo a San Juan di Porto Rico. (Res)