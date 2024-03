Usa: Biden ha vinto i caucus democratici in Iowa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto i caucus democratici in Iowa. Stando ai risultati pubblicati dalle autorità statali, dopo il voto per posta avvenuto a gennaio, il presidente Usa ha ottenuto il 90,9 per cento dei voti. L’opzione “uncommitted”, utilizzata dagli elettori in alcuni Stati per esprimere il proprio dissenso in merito all’approccio del governo alla guerra nella Striscia di Gaza, pur ribadendo la vicinanza al Partito democratico, ha ottenuto il quattro per cento circa. Si tratta del primo risultato annunciato in occasione del Super martedì, mentre i cittadini in 15 Stati e un territorio statunitense stanno partecipando alle primarie per selezionare i candidati ufficiali alle presidenziali di novembre. I primi seggi a chiudere, tra circa 10 minuti, sono quelli del Vermont e della Virginia. (Was)