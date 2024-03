Usa: seggi chiusi in Vermont e Virginia, al via il conteggio dei voti per il Super martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seggi chiusi in Vermont e in Virginia, i primi due Stati a chiudere le urne per il Super martedì, giornata decisiva per il ciclo delle primarie statunitensi in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Gli elettori di 15 Stati e un territorio Usa stanno votando per assegnare 854 delegati su 2.429 per la Convention nazionale repubblicana che si terrà dal 15 al 18 luglio prossimi a Milwaukee, nel Wisconsin, e 1.420 delegati su 4.672 per la Convention nazionale democratica in programma dal 19 al 22 agosto a Chicago, in Illinois. (Was)