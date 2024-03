Usa: Biden vince le primarie democratiche in Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si appresta a vincere le primarie democratiche in Virginia. Stando alle proiezioni preliminari, pubblicate a nemmeno cinque minuti dalla chiusura dei seggi, il presidente Usa ha già ottenuto la prima vittoria facile del Super martedì, giornata decisiva in cui si tengono le primarie di entrambi i partiti in 15 Stati e un territorio statunitense. In Virginia, che assegnerà un totale di 99 delegati alla convention democratica di questa estate, i candidati democratici alle presidenziali hanno sempre vinto dal 2008. In base ai primi voti conteggiati nello Stato, il consenso in favore di Biden si aggira intorno al 98 per cento.(Was)