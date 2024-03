Usa: Super martedì, Trump vince le primarie repubblicane in Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si appresta a vincere le primarie repubblicane in Virginia. Stando alle proiezioni preliminari, Trump ha battuto di nuovo l’ex rappresentante permanente degli Usa alle Nazioni Unite, Nikki Haley. Con il quattro per cento dei voti conteggiati, l’ex presidente ha ottenuto il 61 per cento dei consensi, contro il 36,8 per cento dell’ex governatrice della Carolina del Sud. Lo Stato assegnerà un totale di 48 delegati alla convention repubblicana di questa estate, durante la quale sarà selezionato il candidato ufficiale del Partito alle presidenziali di novembre. (Was)