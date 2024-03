Usa: Trump ha incontrato Elon Musk domenica in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato domenica scorsa il miliardario fondatore di Tesla, Elon Musk, a Palm Beach, in Florida. Lo hanno riferito fonti anonime al “New York Times”, aggiungendo che all’incontro hanno partecipato anche diversi importanti finanziatori del Partito repubblicano. Le stesse fonti hanno ricordato che lo staff della campagna elettorale di Trump è alla ricerca di nuovi sostenitori per finanziare la sua corsa per la Casa Bianca, e che l’ex presidente spera di avere “presto” un colloquio privato con Musk. Non è chiaro se il fondatore di Tesla e SpaceX, tra gli uomini più ricchi al mondo, abbia deciso di finanziare la campagna elettorale di Trump, anche se il miliardario ha più volte criticato il presidente Joe Biden in alcuni messaggi pubblicati sui social. (Was)