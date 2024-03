Usa: testa a testa tra Haley e Trump alle primarie repubblicane in Vermont

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è in vantaggio di soli sei punti percentuali rispetto all’ex ambasciatrice Nikki Haley, mentre prosegue il conteggio dei voti per le primarie repubblicane in Vermont. L’ex governatrice della Carolina del Sud, che finora è riuscita a vincere una primaria solo nel distretto di Columbia, è attualmente al 45 per cento dei consensi, con il 10 per cento dei voti nello Stato che è stato già conteggiato. Trump ha il 51,4 per cento. (Was)