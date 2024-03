© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Carolina del Nord, Josh Stein, ha vinto le primarie per selezionare il candidato democratico alle elezioni per il nuovo governatore, in programma a novembre. Stando alle proiezioni preliminari, Stein sfiderà il vice governatore Mark Robinson, sostenuto dall’ex presidente Donald Trump. Il procuratore generale è sostenuto dal governatore in carica, Roy Cooper. (Was)